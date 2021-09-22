Две котельные в Омске не смогли подать тепло из-за долгов перед "Газпромом"

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Две котельные муниципальной "Тепловой компании", по сетям которой подается тепло в большую часть домов Омска, где по ночам температура воздуха уже опускается ниже 0 градусов, не смогли начать отопительный сезон после прекращения подачи газа из-за многомиллионных долгов перед компанией "Газпром межрегионгаз Омск", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе мэрии города. Омский суд по иску прокуратуры в качестве обеспечительной меры обязал поставщика газа возобновить подачу топлива.

"В настоящее время отключенными от подачи газа и, как следствие, незапущенными остаются 2 котельные муниципального предприятия города Омска "Тепловая компания" по ул. 19-я Марьяновская, ул. Мельничная, которые обеспечивают теплоснабжение части жилых домов в Старом Кировске и в Ленинском округе. У котельных муниципального предприятия заключен договор на поставку газа с ООО "Газпром межрегионгаз Омск", однако именно в период запуска отопительного периода поставка газа была прекращена из-за имеющейся кредиторской задолженности предприятия в размере 823,3 млн. рублей", - сообщил в мэрии.

Количество жильцов, пострадавших от отсутствия тепла, не уточняется, но в мэрии отметили, что теплоснабжение в миллионном Омске обеспечено в более чем 97% многоквартирных домов. Всего в районе Старый Кировск и Ленинском округе проживают более 400 тыс. человек.

В прокуратуре Омской области ТАСС сообщили, что прокурор Советского округа Омска обратился с иском в суд с требованием возобновить газоснабжение котельных. В мэрии уточнили, что в среду суд принял решение наложить на газоснабжающую компанию обеспечительные меры в виде возобновления подачи топлива. "Вынесено решение о подаче газа на котельные до 16:00 (13:00 мск), на полных запуск котельных потребуется еще около 5 часов", - сказали в мэрии.

По данным городской администрации, "Тепловая компания" до конца года оплатит задолженность за газ в размере 608,23 млн рублей. "Кредиторская задолженность [в этом случае] по состоянию на 1 января составит 683,34 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

"Тепловая компания" производит тепло на 26 котельных и осуществляет теплоснабжение от 12 муниципальных котельных и 5 источников компании "ОмскРТС". От ее сетей теплом обеспечиваются 90% потребителей города.