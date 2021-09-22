ТАСС и РАНХиГС договорились об информационном сотрудничестве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) договорились об информационном сотрудничестве. Подписи под соответствующим меморандумом в пресс-центре агентства поставили в среду генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и ректор академии Владимир Мау.

"На образовании сейчас сосредоточено огромное внимание и государства, и президента РФ, и одна из национальных целей развития до 2030 года - возможность для самореализации, развития талантов. "Россия - страна возможностей" - этот слоган теперь известен всей стране, это большой, выдающийся проект. И конечно, без образования нам никуда не деться. Мы как ТАСС и информационно, и организационно, и душой и сердцем готовы быть рядом, помогать, читать мастер-классы, посылать своих людей на учебу, и идти дальше рядом в вашем новом столетии. Я уверен, что дружба будет очень крепкой, а работа - очень тяжелой", - сказал Михайлов.

Он также поздравил президентскую академию со 100-летним юбилеем, и отметил, что об уровне РАНХиГС нагляднее всего свидетельствуют выпускники вуза. "А закончили его, например, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин и, как я недавно узнал, выпускником 1991 года является Сергей Шойгу. Я и сам был учеником, еще давно, у Сергея Мясоедова, он преподавал политэкономию (в МГИМО - прим. ТАСС)", - добавил генеральный директор ТАСС.

Мау отметил, что РАНХиГС давно сотрудничает с ТАСС, а Сергей Михайлов является членом попечительского совета академии, участвует в ключевых программах высшего резерва и кадрового управленческого резерва.

"И в дальнейшем мы очень заинтересованы в продолжении и развитии этого сотрудничества. Я сегодня с Сергеем Владимировичем обсуждал новые соображения - как нам можно модернизировать журналистское образование. Для ТАСС это не только и не столько журналистика, но и гораздо больше. В нашей информационной повестке очень важно взаимодействие. И я рассчитываю, что и генеральный директор, и сотрудники ТАСС - а мы со многими сотрудничаем - будут вовлечены в наши образовательные процессы", - сказал ректор.

Направления сотрудничества

В рамках сотрудничества, как сообщили в РАНХиГС, подписчики информационного агентства получат доступ к актуальным материалам академии: результатам научных исследований, аналитическим статьям по темам образования, государственной службы, бизнеса, цифровой экономики и другим. Помимо этого, эксперты академии будут предоставлять агентству актуальные оценки и прогнозы по наиболее важным событиям в России и мире, что позволит шире освещать общественную повестку.

ТАСС и РАНХиГС сотрудничают на протяжении нескольких лет: агентство выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума, который традиционно проходит в стенах Президентской академии. РАНХиГС регулярно организует в пресс-центре ТАСС презентации своих программ и конкурсов. Стороны также проводят совместные мероприятия, такие как онлайн-форум "Государство говорит".