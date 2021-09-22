ВЦИОМ: каждый пятый россиян ежедневно пользуется общественным транспортом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Каждый пятый из опрошенных россиян пользуется общественным транспортом ежедневно. Не пользуются им более трети респондентов, свидетельствуют данные приуроченного к Всемирному дню без автомобиля опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Каждый пятый россиянин ежедневно использует общественный транспорт (20%), преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга (31%). Более трети опрошенных не пользуются общественным транспортом (34%), чаще жители населенных пунктов менее 100 тыс. и сел (44-48%)", - говорится в сообщении.

Более половины семей (62%) имеют автомобиль, это на 5 п.п. ниже, чем в 2019 году. У 47% семей есть одна машина, 15% владеют более чем одним авто. Не имеют его 38% респондентов. "Водят автомобиль в семье преимущественно мужчины (80% против 35% женщин) и поколение 35-44-летних (69%)", - сообщается на сайте ВЦИОМ.

Вождение является ежедневным занятием для 63% опрошенных, что на 7 п.п. меньше, чем в 2019 году, когда показатель равнялся 70%. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга водят ежедневно 52% респондентов.

Причинами, по которым не могут реже использовать автомобиль, 12% опрошенных назвали необходимость ездить на работу, 10% респондентов сообщили, что работа связана с вождением и "автомобиль кормит семью", а также им нужно отвозить детей в школу, садик или на секции. Каждый пятый россиян (21%) рассказал, что мог бы использовать автомобиль реже.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.