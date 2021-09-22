Умер бывший временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех

КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех умер в среду в возрасте 79 лет. Об этом сообщает информационный портал Al-Ain.

Исполнявший в течение семи месяцев обязанности главы государства Бенсалех умер в одном из военных госпиталей столицы страны после продолжительной болезни. По информации издания, он болел раком.

Бенсалех, родившийся 24 ноября 1941 года, не дожил всего два месяца до 80 лет. Высший государственный пост он как председатель верхней палаты парламента (по конституции) временно занял в апреле 2019 года после отставки на волне массовых протестов президента Абдельазиза Бутефлики.

Руководить страной ему пришлось в один из наиболее сложных политических этапов в ее современной истории. Бенсалех передал власть победившему в декабре 2019 года на президентских выборах Абдельмаджиду Теббуну.

17 сентября в возрасте 84 лет умер сам Бутефлика, руководивший Алжиром 20 лет - с 1999 по 2019 годы. Последние месяцы жизни он провел в президентской резиденции в Зеральде в 30 км к западу от алжирской столицы, где и жил будучи главой государства. В минувшую субботу президент Теббун объявил трехдневный траур, по всей стране приспустили флаги.