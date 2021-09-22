Общество "Знание" запускает интеллектуальную онлайн-викторину "Лига знаний"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российское общество "Знание" объявило о запуске всероссийской интеллектуальной онлайн-викторины "Лига знаний". Как сообщает в среду пресс-служба общества, викторина будет проходить в формате квиз-чемпионата в течение года, первая игра состоится 25 сентября.

"Проект является продолжением первого Всероссийского квиз-марафона, который вошел в Книгу рекордов России как квиз-игра с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате", - отмечается в сообщении.

Игры будут проходить в формате двухчасовой интеллектуальной викторины с интерактивными вопросами и заданиями. Участники викторины будут соревноваться в знании отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер. Желающим принять участие необходимо собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте "Лиги знаний", участие будет бесплатным.

"В нашей стране много активных и любознательных людей, мы рады, что можем объединить их в "Лигу знаний", предложить им интересно и с пользой провести время, почувствовать дух команды и побороться за "Поездку мечты" в самые живописные места России", - отметил гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.

Как сообщают в пресс-службе, первый сезон "Лиги" завершится в сентябре 2022 года. Предполагается, что в рамках сезона пройдет три больших тура, отборочные игры будут проходить онлайн каждые две недели. Финалы каждого тура и гранд-финал сезона для 48 команд состоятся в очном формате в Москве. При этом есть возможность попасть сразу в гранд-финал, если выиграть одну из "секретных игр" сезона. Об ее проведении объявят всего за неделю, а задания будут более сложные.

Участники финалов каждого тура и гранд-финала получат ценные призы от партнеров, а победители получат сертификаты на путешествия по России.