Опрос: больше половины жителей ЕС считают, что между Россией и США идет холодная война

ТАСС, 22 сентября. Больше половины (59%) жителей стран Евросоюза считают, что Россия и США в настоящее время находятся в состоянии холодной войны друг с другом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду на сайте Европейского совета по международным отношениям.

Всего 16% респондентов полагают, что холодной войны между Москвой и Вашингтоном нет, еще 25% затрудняются с ответом. Кроме того, 44% опрошенных думают, что в настоящее время идет холодная война между Евросоюзом и Россией. При этом только 25% респондентов уверены, что такого рода противостояние разворачивается между их страной и РФ (в Польше доля людей, думающих таким образом, оказалась самой высокой - 44%, а в Венгрии она составляет всего 4%).

Почти две трети респондентов (62%) полагают, что Китай и США находятся в состоянии холодной войны, не согласны с этим всего 15% людей, принявших участие в опросе. При этом большинство опрошенных (35%) считают, что между Брюсселем и Пекином такого противоборства нет, в обратном убежден лишь 31%. В то, что именно их страна ведет холодную войну против Китая, верят всего 15% респондентов (в Швеции их оказалось 33%, а Болгарии - только 3%)

По мнению экспертов совета, лидеры США и государств Евросоюза могут потерпеть неудачу из-за отсутствия общественного консенсуса о необходимости готовиться к всеобщему противостоянию с Китаем и Россией. Они полагают, что именно учреждения и институты ЕС, а не население европейских стран, готовы рассматривать завтрашний мир как "развивающуюся систему конкуренции между демократией и авторитаризмом".

При этом аналитики думают, что такая разница в подходах необязательно ведет к "уменьшению значимости западного альянса". В то же время они полагают, что в случае кризисной ситуации в международных отношениях Брюссель могут обвинить в том, что он выступает проводником интересов США в Европе, а не выражает ее мнение в мире.

Опрос проводился в 12 странах ЕС в конце мая - начале июня 2021 года. В нем приняли участие 16 267 респондентов, которые отвечали на вопросы по интернету и по телефону.

Европейский совет по международным отношениям - это аналитический центр, занимающийся исследованиями в области внешней политики и безопасности стран Европы. Его представительства расположены в семи европейских столицах, включая Берлин, Париж и Лондон. В попечительский совет организации входят бывшие премьер-министры Дании, Швеции и Финляндии, экс-главы МИД Польши и Португалии и бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана.