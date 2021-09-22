Архангельское облсобрание утвердило ежегодные выплаты ветеранам ко Дню Победы

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на сессии в двух чтениях утвердили законопроект о ежегодных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"Выплата ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны станет ежегодной. Соответствующие изменения в областной закон "О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан" одобрили в двух чтениях депутаты Архангельского областного собрания", - говорится в сообщении.

Ежегодная денежная выплата установлена по инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, она будет выплачиваться с 1 января 2022 года и составит 20 тыс. рублей. "Ранее дополнительные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны устанавливались указами губернатора. Как правило, это делалось к юбилейным датам. Сейчас губернатор вышел с инициативой установить ежегодную выплату. Считаем это обоснованным", - приводит пресс-служба слова председателя комитета областного собрания по социальной политике и здравоохранению Сергея Эммануилова.

На реализацию положений законопроекта потребуются дополнительные средства, которые планируется предусмотреть при формировании бюджета на предстоящие три года, что составит порядка 4 млн рублей в год. На сегодняшний день в Архангельской области проживает более 200 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.