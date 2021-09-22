Песков не знает, будет ли находящийся на изоляции Путин отмечать день рождения с близкими

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, планирует ли находящийся на самоизоляции Владимир Путин 7 октября отметить свой день рождения в кругу близких и друзей.

"Я сейчас не могу вам сказать, все-таки еще далеко до дня рождения. Идут рабочие будни, поэтому сейчас я вам не скажу", - заметил представитель Кремля.

"Как правило, в день рождения президент все-таки как-то встречается и с друзьями, и с родными", - добавил пресс-секретарь.