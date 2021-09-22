В селении Цалык в Северной Осетии наладили бесперебойную подачу питьевой воды

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Бесперебойная подача питьевой воды налажена в селении Цалык Правобережного района Северной Осетии с населением почти две тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В селении Цалык провели замену 2,5 км водопроводной ветки, отремонтирована водонапорная башня. В населенном пункте полностью реконструирована система водоснабжения, сейчас питьевая вода подается по новым трубам от родника "Фаныкдон". Скважины, которыми ранее обеспечивалось селение, переведены в резервный режим работы", - говорится в сообщении.

Кроме того, завершили часть работ в селении Заманкул. Там заменили аварийный участок магистрального водовода, заменили и частично отремонтировали регулирующие задвижки резервуаров питьевой воды, смонтировали узел учета на подающем водоводе.

На сегодняшний день объем подаваемой воды увеличен вдвое и составляет 2 080 кубов в сутки. Таким образом, жители полностью обеспечены питьевой водой.

В населенных пунктах часто отсутствовала вода или она подавалась со слабым напором, особенно в летний период. По поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло из республиканского бюджета для решения проблем водоснабжения Правобережного района было выделено более 17 млн рублей.