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Сотрудники МЧС получили единовременную выплату в 15 тыс. рублей

Двум вузам министерства деньги переведут до конца сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС получили единовременную выплату в 15 тыс. рублей в полном объеме, двум вузам министерства деньги будут переведены до конца сентября. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация, что сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС якобы обратились к главе государства с жалобой, что в образовательных организациях и в подразделениях центрального подчинения МЧС не получили единовременные выплаты, среди них Академия государственной противопожарной службы МЧС и Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС.

"Во исполнение указа президента РФ "О единовременной денежной выплате некоторым категориям военнослужащих" и "О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах", сообщаем, что МЧС России указанные выплаты доведены в полном объеме", - сообщили в министерстве на запрос ТАСС. Представитель ведомства отметил, что денежные средства были незамедлительно выплачены личному составу территориальных органов и казенных учреждений МЧС России. "По двум образовательным учреждениям прямого подчинения центрального аппарата финансирование будет осуществлено в полном объеме до конца сентября", - подчеркнули в МЧС.

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