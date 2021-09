Правозащитник Ионов потребовал от прокуратуры признать The Bell иноагентом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правозащитник Алексей Ионов требует от Генпрокуратуры признать издание The Bell иностранным агентом.

"Сегодня я подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование The Bell и признать его иноагентом. У меня есть основания полагать, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской", - сообщил он корреспонденту ТАСС.

Как подчеркнул Ионов, проект The Bell был основан Елизаветой Осетинской в 2017 году после того, как она прошла обучение по программе для журналистов-расследователей в Стэнфордском университете в США. Управляющей компанией The Bell является американское юридическое лицо Polestar Digital Ventures Inc, открытое Осетинской в штате Делавэр в 2017 году. "После того, как Елизавета в январе 2018 года посетила университет Беркли и встретилась там с рядом людей, предположительно работающих на ЦРУ, ее юридическое лицо начало получать прямое финансирование из разных организаций. Например, согласно форме 990, Investigative Studios Inc ежегодно выделяет Осетинской $132 тыс. целевого финансирования, и это не единственная организация, которую мы нашли", - отметил правозащитник.

По его словам, Investigative Studios Inc получает финансирование от государства и далее распределяет деньги разным организациям, а также тратит на свою деятельность. "По сути, организация Осетинской получает деньги американских налогоплательщиков", - заключил он.

Ионов ранее направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и признать иностранными агентами издание "Важные истории" и его главреда Романа Анина. "Важные истории" в итоге признали иноагентом. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza.