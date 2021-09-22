Почти 160 объектов здравоохранения отремонтируют в Курганской области до 2025 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт 158 больниц и поликлиник проведут в Курганской области до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На ее реализацию направят более 3,7 млрд рублей, сообщил губернатор Вадим Шумков в среду в ходе Дней субъекта в Совете Федерации.

"Спасибо за принятие и поддержку программы модернизации первичного звена, которая заработала с 2021 года. Это позволит нам также отремонтировать еще 158 объектов для того, чтобы привести все ключевые объекты сферы в нормативное состояние", - сказал он.

По программе модернизации медучреждения региона оснастят более чем 400 единицами санитарного транспорта. Также в больницы и поликлиники региона закупят около 840 единиц медицинского оборудования. Всего на реализацию программы планируется направить 3,7 млрд рублей.

В Курганской области в 2021 году по программе модернизации первичного звена отремонтируют 79 объектов здравоохранения, что на 30% больше показателя двух предыдущих лет. Так, с 2019-го по 2020 год в регионе были отремонтированы 56 учреждений медицины и поставлены 32 новых фельдшерско-акушерских пункта.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в России 1 января. На ее реализацию за пять лет из федерального бюджета планируют выделить 500 млрд рублей и еще не менее 50 млрд рублей из региональных бюджетов. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи - одна из ключевых программ нацпроекта "Здравоохранение". В рамках этого проекта планируется обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже раза в год, оптимизировать работу медицинских организаций.