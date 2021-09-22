В Крыму запустили продажу шоколадок для сбора средств для детского хосписа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Организаторы благотворительной акции "Белый цветок" в Крыму запустили продажу в торговых сетях полуострова шоколадок для сбора средств для детского хосписа. Как рассказала в среду в ходе пресс-конференции руководитель общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова, участники акции примут участие в розыгрыше ряда призов, в том числе новогоднего путешествия в Великий Устюг.

"Мы сделали такие шоколадки, они будут в торговых сетях распространяться. <…> Шоколадка маленькая, но очень дорогая, она стоит 50 рублей, - сказала Аксенова. - Радость добрых дел для всех: и хоспису поможете, и может быть съездите к Деду Морозу в Великий Устюг или сходите в театр".

Аксенова уточнила, что главным призом благотворительной акции станет путешествие на двоих в Великий Устюг. Специальный поезд отправится из Симферополя 2 января. По дороге он зайдет в Воронеж, Кострому, Нижний Новгород.

Помимо главного приза в шоколадках жители Крыма смогут также найти сертификаты на посещение театра и филармонии. С такой инициативой выступило Министерство культуры Крыма, отметила руководитель общественной организации. Также к акции присоединился симферопольский кинотеатр "Спартак".

Акция получила название "Белый цветок" в память о празднике с более чем столетней историей. В 1911 году по инициативе императора Николая II прошла первая акция День белого цветка, когда сестры милосердия и добровольцы на улицах Санкт-Петербурга раздавали прохожим белые цветы и собирали пожертвования в пользу больных туберкулезом, чтобы справиться с эпидемией. Сейчас праздник возрождается и время от времени проводится в городах России, в которых устраивают ярмарки и концерты со сбором средств для особо в них нуждающихся.