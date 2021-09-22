Под Воронежем найдено захоронение двух летчиков самолета "Бостон-3", сбитого в 1942 году

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Поисковики воронежского областного объединения "Дон" обнаружили на окраине села Вознесеновки Лискинского района Воронежской области захоронение двух советских летчиков самолета "Бостон-3", сбитого в воздушном бою 23 августа 1942 года. После работы в архиве удалось установить их имена, рассказал ТАСС в среду руководитель поискового объединения "Дон" Михаил Сегодин.

"Мы искали захоронение летчиков, самолет которых сбили в районе села Вознесеновки в Лискинском районе. О нем нам рассказали местные жители, они же нам на окраине села в тополях показали примерное место, где могло быть захоронение. И мы его нашли. Начали поднимать останки - и в процессе эксгумации обнаружили еще захоронение из пяти могил, оказалось, что рядом в ста метрах во время войны стоял госпиталь", - сказал Сегодин.

Он пояснил, что в захоронении летчиков также найден мундштук, а в останках обнаружено множество осколков.

Как добавил Сегодин, поисковики в архиве выяснили, что 23 августа 1942 года самолет "Бостон-3" 68-го бомбардировочного авиаполка 244-й авиадивизии Второй воздушной армии Воронежского фронта возвращался после выполнения боевого задания в районе города Коротояк, но в районе села Вознесеновки был сбит. Экипаж самолета состоял из четырех человек: штурман старший лейтенант Лысенко, лейтенант Оленчук, воздушный стрелок-радист младший лейтенант Божков, воздушный стрелок старший лейтенант Ефремов. По архивным данным, Оленчук был легко ранен в плечо, два стрелка Божков и Ефремов убиты, самолет был зажжен и упал. Сегодин уточнил, что командир и штурман остались живы и вернулись в часть, а погибшие стрелки были переданы госпиталю, рядом с которым их и захоронили.

"В селе Вознесеновке нет братского захоронения, но оно будет создано, там перезахороним останки найденных советских воинов, шефствовать над ним будут ученики местной школы", - сказал руководитель поискового объединения "Дон".

Он добавил, что в архив военно-медицинских документов Минобороны РФ в Санкт-Петербурге направит запрос, чтобы по номеру стоявшего в 1942 году у Вознесеновки госпиталя получить сведения о пяти красноармейцах, захороненных рядом с погибшими летчиками на окраине села.