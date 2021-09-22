Власти Кемерова выделили средства на выплату зарплат водителям общественного транспорта

КЕМЕРОВО, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Кемерова выделили из муниципального бюджета 40 млн рублей для Кемеровской транспортной компании (АО "КТК"), которая обслуживает больше трети городских маршрутов, чтобы погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками. Проверка установила, что у транспортного предприятия заблокированы счета из-за налоговой задолженности, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

Ранее местные СМИ со ссылкой на работников КТК сообщили, что водители намерены приостановить работу на городских маршрутах с 29 сентября, если не будут погашены долги по заработной плате. По данным муниципальных властей, задолженность составляет свыше 17 млн рублей. Прокуратура возбудила в отношении руководителя административное дело за нарушение трудового законодательства.

"Ситуация по несвоевременной выплате зарплаты возникла в связи с блокировкой счетов предприятия инспекцией Федеральной налоговой службы. Транспортное предприятие не уплатило налоги и страховые взносы за 2 квартал 2021 года в размере 39 884,4 тыс. рублей. Финансирование транспортного предприятия со стороны администрации города производится за отработанные машино-часы. Сегодня в целях урегулирования ситуации из городского бюджета перечислено 40 млн руб. для погашения задолженности, в том числе по заработной плате", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятие не находится в предбанкротном или банкротном состоянии. При этом, по данным руководства, сложилась сложная финансовая ситуация из-за нехватки денежных средств в связи с низкой стоимостью проезда и большой долей пассажиров-льготников.

Как сообщается на официальном сайте КТК, компания выполняет 40% всех автобусных пассажирских перевозок в Кемерове. По данным властей, в ее автопарке более 200 автобусов, они обслуживают 60 маршрутов. В штате работают порядка 500 водителей и кондукторов.