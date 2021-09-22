В Забайкалье запустили онлайн-сервис для сирот, которые ждут очереди на жилье

ЧИТА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края запустило для детей-сирот онлайн-сервис, где те могут узнать свой статус по получению жилья. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"Специалистам ведомства поступает много обращений от детей-сирот с вопросами о том, как узнать номер своей очереди, срок получения квартиры и так далее. С начала года поступило около тысячи таких запросов. Новый сервис существенно упростит и ускорит процедуру получения такой информации", - приводятся в сообщении слова главы минсоцзащиты края Евгения Казаченко.

Как уточнили в ведомстве, сервис создан по инициативе губернатора Александра Осипова. Чтобы получить интересующую информацию, пользователю необходимо зайти на сайт министерства и ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения. После этого система выдаст человеку номер его места в очереди и данные о населенном пункте, в котором будет выделено жилье.

В Забайкальском крае несколько лет сохраняется проблема с обеспечением жильем детей-сирот. На сложную ситуацию в 2019 году обратила внимание уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Сейчас в Забайкалье в очереди стоят 8 265 сирот, из них 6 893 жителя - старше 18 лет. В 2021 году на предоставление 280 квартир предусмотрено 723 млн рублей.