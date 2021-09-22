Правозащитники обвинили западные фармкомпании в возникновении глобального дефицита вакцин

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Действия крупнейших западных фармацевтических компаний привели к созданию искусственного дефицита вакцин против коронавирусной инфекции в остальном мире. Об этом в среду сообщила правозащитная организация Amnesty International, которая произвела оценку деятельности таких фармкомпаний, как AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna и Novavax.

"Производители вакцин сыграли решающую роль в ограничении глобального производства и препятствовании в установлении справедливого доступа к жизненно важному медицинскому товару. Несмотря на получение миллиардов долларов государственного финансирования и предварительных заказов, которые эффективно минимизировали риски, обычно связанные с разработкой лекарств, разработчики вакцин монополизировали интеллектуальную собственность, блокировали передачу технологий и активно выступали против мер, которые позволили бы расширить глобальное производство этих вакцин", - говорится в докладе правозащитной организации, в котором отмечается, что Pfizer, BioNTech и Moderna до сих пор поставляют свою продукцию практически только в богатые страны, ставя прибыль превыше всего.

Согласно оценке Amnesty International, хотя разработчики вакцин утверждают, что уважают права человека, "все они в разной степени не справились со своими обязанностями", поскольку "выступали против усилий по расширению обмена интеллектуальной собственностью, технологиями и знаниями, выходящими за рамки ограниченного числа двусторонних соглашений".

"Ни одна компания еще не присоединилась к инициативам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), таким как Пул доступных технологий для борьбы с COVID-19 (C-TAP) и Центр передачи технологий для производства мРНК-вакцин против коронавируса, целью которых является расширение глобального производства. Ни одна компания не раскрыла данных по затратам на исследования, разработку, производство, маркетинг, распространение и другую имеющую важное значение информацию для оптимизации производства и распределения вакцин", - отметили правозащитники.

Amnesty International также указала, что все перечисленные компании кроме AstraZeneca допустили задержки в передаче вакцин для механизма COVAX, запущенного ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Это в свою очередь приведет к тому, что бедные страны, которые страдают от вспышек инфекции, получат противокоронавирусные препараты только в 2022 году.