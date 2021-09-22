Госпиталь ветеранов войн в Чите стал моностационаром для больных ковидом

ЧИТА, 22 сентября. /ТАСС/. Забайкальский краевой госпиталь ветеранов войн в Чите в среду завершил прием обычных пациентов и перешел в режим моностационара для заразившихся коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава Забайкалья.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на базе краевого госпиталя для ветеранов войн будет развернут моностационар для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Стационар рассчитан на 180 коек, в котором будут работать более 30 врачей и 50 медсестер", - приводятся в сообщении слова и. о. министра здравоохранения региона Оксаны Немакиной.

В моностационаре будут лечить пациентов, у которых заболевание протекает в легкой и среднетяжелой формах.

За сутки в Забайкальском крае зарегистрировали 174 новых случая заражения COVID-19, общее число зафиксированных случаев достигло 67 632. Выписаны 58 982 человека, 1 375 пациентов умерли. В тяжелом состоянии остаются 118 человек, 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Из-за высокой заболеваемости в регионе запретили банкеты и корпоративы, закрыли ночные клубы и дискотеки.

С февраля ведется массовая вакцинация, двумя компонентами вакцины привились более 318 тыс. жителей. Всего региональное правительство планирует вакцинировать не менее 80% взрослого населения, это порядка 633 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников десяти направлений социальной сферы.