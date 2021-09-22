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Умер автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером" Мэттью Стрэкан

Ему было 50 лет
Мэттью Стрэкан Misterrandaculous/CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Описание
Мэттью Стрэкан
© Misterrandaculous/CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

ТАСС, 22 сентября. Британский композитор Мэттью Стрэкан, чьей самой известной работой является музыка, написанная для телевизионного игрового шоу "Кто хочет стать миллионером", умер в возрасте 50 лет. Об этом в среду сообщила газета The Sun со ссылкой на источники в скорой помощи и Скотленд-Ярде.

Медики подтвердили изданию, что в дом Стрэкана в предместье Лондона Туикенем в среду была вызвана бригада врачей, которые констатировали смерть композитора. Представители Скотленд-Ярда заявили газете, что полиция не сочла смерть Стрэкана подозрительной. Как сообщил коронер, причина смерти будет установлена после проведения вскрытия и ряда анализов.

Мэттью Стрэкан написал музыкальные темы для телевизионных программ Question Time и Winning Lines, а также для сериала "Детективы" (The Detectives, 1993-1997), Его музыка звучит в таких фильмах, как "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008) и "Мой мальчик" (About a Boy, 2002). За свою карьеру Стрэкан был удостоен 12 премий Американского общества композиторов, авторов и издателей.

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