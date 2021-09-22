Мурашко заявил, что диспансеризация в России проходит в штатном режиме

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Диспансеризация в России проходит в штатном режиме, за исключением тех регионов, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Несмотря на бремя пандемии, диспансеризация в РФ осуществляется в штатном режиме, за исключением тех территорий, где эпидпроцесс имеет тенденцию к росту", - сказал Мурашко на встрече на площадке ООН, в которой он принял участие онлайн.

Углубленную диспансеризацию, которая запущенна в РФ с июля 2021 года, прошли уже более 250 тыс. человек, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил Мурашко.

"С июля 2021 года в РФ проводится бесплатная углубленная диспансеризация лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, которую уже прошло на сегодняшний день более 250 тыс. человек", - сказал он.