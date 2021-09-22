Суд в Литве отклонил жалобу на отказ в выдаче разрешения на завершение проекта Дома Москвы

ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Высший административный суд Литвы отклонил жалобу публичного учреждения "Московский центр культуры и бизнеса "Дом Москвы в Вильнюсе" на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе отказ столичного муниципалитета на завершение стройки. Об этом сообщила в среду судебная инстанция.

"Суд констатирует, что заявитель не привел существенных доказательств того, что заставило бы усомниться в решении окружного суда, то есть доказательств о том, что названный объект (Дом Москвы) не несет угрозы национальной безопасности", - отмечается в решении.

В Вильнюсском окружном административном суде в июле 2020 года было принято решение оставить в силе отказ администрации Вильнюсского самоуправления на завершение проекта Дома Москвы. Судебная инстанция указала, что руководствовалась рекомендациями департамента государственной безопасности Литвы, который был привлечен к разбирательству в качестве третьей стороны. Департамент заявил, что объект якобы несет потенциальную угрозу безопасности страны.

Дом Москвы - многофункциональный культурный и общественный центр - был практически построен еще несколько лет назад, но завершить объект не удается. В 2016 году с подачи городских властей госинспекция по планированию территорий и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что возведение Дома Москвы ведется с нарушениями технического регламента. С тех пор технические претензии, которые были легко разрешимы, трансформировались в угрозу национальной безопасности.