Патриарх Кирилл наградил Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой орден преподобной Евфросинии III степени за церковно-общественные инициативы и в честь юбилейной даты с ее рождения, сообщает в среду пресс-служба патриарха.

"Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с юбилейной датой со дня рождения предстоятель Русской православной церкви наградил Т. А. Голикову орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени", - говорится в сообщении.

Награждение прошло во время встречи предстоятеля Русской православной церкви с вице-премьером в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

"Хочу засвидетельствовать, что Вы удостоены всех трех степеней этого ордена", - сказал, вручая награду, патриарх, слова которого приводит пресс-служба.

Орденом преподобной Евфросинии награждаются женщины, внесшие особый вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе и развитие социального служения Церкви.