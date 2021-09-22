В Камбарском районе Удмуртии 23 сентября объявлен днем траура по погибшей в Перми девушке

ТАСС, 22 сентября. Власти Камбарского района Удмуртии объявили 23 сентября днем траура по погибшей при инциденте в Пермском госуниверситете уроженке города Камбарка.

Они также окажут материальную помощь семье девушки, сообщается в среду в группе районной администрации во "ВКонтакте".

"23 сентября в Камбарском районе объявлен днем траура по погибшей в Пермском государственном национальном исследовательском университете уроженке города Камбарка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что администрацией района оказана помощь в организации похорон, также семье девушки будет оказана материальная помощь.

21 сентября студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, около 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.