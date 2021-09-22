Пермский университет выплатит пострадавшим при стрельбе по 500 тыс. и 100 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Размер выплат со стороны Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) пострадавшим в результате стрельбы на территории вуза составит 500 тыс. рублей - для получивших травмы тяжелой или средней степени и 100 тыс. рублей - для остальных. Об этом сообщил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников на встрече с журналистами.

"Сегодня произвели выплаты семьям погибших в размере 1 млн рублей. Завтра будут сделаны выплаты пострадавшим <...>, кто получил тяжелые травмы, травмы средней тяжести - они получат по 500 [тысяч] рублей, остальные - по 100 тыс. рублей", - рассказал Красильников.

Как ранее сообщал ТАСС, глава Минобрнауки РФ Виктор Фальков анонсировал выплаты пострадавшим в размере 500 тыс. рублей.