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Стрельба в Пермском государственном университете

Пермский университет выплатит пострадавшим при стрельбе по 500 тыс. и 100 тыс. рублей

Семьи погибших получили 1 млн рублей

ПЕРМЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Размер выплат со стороны Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) пострадавшим в результате стрельбы на территории вуза составит 500 тыс. рублей - для получивших травмы тяжелой или средней степени и 100 тыс. рублей - для остальных. Об этом сообщил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников на встрече с журналистами.

"Сегодня произвели выплаты семьям погибших в размере 1 млн рублей. Завтра будут сделаны выплаты пострадавшим <...>, кто получил тяжелые травмы, травмы средней тяжести - они получат по 500 [тысяч] рублей, остальные - по 100 тыс. рублей", - рассказал Красильников.

Как ранее сообщал ТАСС, глава Минобрнауки РФ Виктор Фальков анонсировал выплаты пострадавшим в размере 500 тыс. рублей.

 

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РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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