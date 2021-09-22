Более 1 тыс. предложений жителей Воронежской области было профинансировано с начала года

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. предложений жителей Воронежской области было профинансировано по итогам рассмотрения обращений граждан к депутатам областного парламента. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

"Депутаты проводят регулярные встречи с рабочими коллективами, активными жителями, инициативными группами и общественными организациями, обсуждают проблемное поле с представителями местного самоуправления. Такой подход позволяет в Воронежской области дополнить практику "народного бюджетирования" и ТОСов, а также других элементов поддержки общественных инициатив. Более 1 000 предложений жителей региона уже профинансировано с начала года", - сказал Нетесов.

Он уточнил, что, в основном, средства направлялись на ремонт социальных учреждений, покупку мебели и оборудования, закупку инвентаря и техники, на работы по благоустройству и установку уличного освещения в населенных пунктах, а также на помощь гражданам в трудной жизненной ситуации.

"Непосредственное участие граждан в формировании конкретных расходов на социальную сферу и инфраструктуру населенных пунктов позволяет более оперативно решать возникающие на местах вопросы, укрепляет связь избирателей с депутатским корпусом", - добавил председатель областной думы.