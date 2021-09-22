Центр трансфера технологий появится на базе Уральского федерального университета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) создаст Центр трансфера технологий. Площадка будет работать с объектами интеллектуальной собственности, сообщили ТАСС в среду в Инновационной инфраструктуре вуза.

"В фокусе работы Центра трансфера технологий УрФУ - работа с объектами интеллектуальной собственности. Для этого у нас уже есть соответствующие база и опыт, подтвердил свою эффективность Центр интеллектуальной собственности УрФУ, входящий в Инновационную инфраструктуру университета. Центр интеллектуальной собственности давно успешно сотрудничает с ведущими корпорациями региона, осуществляя обучение сотрудников предприятий премудростям интеллектуальной собственности, также оказывает консультационные услуги вузам региона. Центр трансфера будет работать в региональном масштабе, производить масштабирование образовательных программ по интеллектуальной собственности для студентов, школьников, сотрудников промпредприятий", - привели в вузе слова заместителя первого проректора УрФУ Надежды Терлыги.

Конкурс по "Созданию и развитию научными организациями и образовательными организациями высшего образования центров трансфера технологий" был инициирован и проведен Министерством науки и высшего образования РФ, одним из победителей конкурса стал УрФУ. В рамках национального проекта "Наука и университеты" в период 2021-2024 годов. на основе лучших практик университетов и образовательных организаций будет создана сеть из 35 центров трансфера технологий.

Среди задач центров трансфера технологий - выявление патентоспособных или подлежащих иной правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть вовлечены в экономический оборот, то есть коммерциализованы, мониторинг исследовательской деятельности университетов и научных организаций и многое другое.