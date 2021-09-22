Эксперт: переход к "зеленому" земледелию снизит дефицит воды для сельхозкультур в Крыму

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Переход к технологиям "зеленого" земледелия позволит Крыму дополучать объем воды для сельскохозяйственных культур, близкий к поступающему из Северо-Крымского канала. Такое мнение выразил в среду заведующий Лабораторией физики почвенных вод Института водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН) Евгений Гусев.

"Водная безопасность степного Крыма в основном определяется влагообеспеченностью посевов сельскохозяйственных культур, выращиваемых в данном регионе, прежде всего, зерновых, влагообеспеченность которых в настоящее время недостаточна. Показано, что основной стратегией повышения влагообеспеченности агроэкосистем степного Крыма может являться стратегия развития в регионе "зеленого" земледелия", - сказал Гусев в ходе вебинара "Крым: засухи, наводнения. Технологии водообеспечения. Что известно на сегодняшний день?" ИВП РАН.

По его словам, такая стратегия характеризуется рациональным использованием природных ресурсов за счет ориентации при разработке технологий на природободобные (nature-based) процессы, в частности, использованием no-till ("не пахать" с англ.) - технологии минимальной обработки почвы, минимизацией уплотнения почвы за счет уменьшения веса сельскохозяйственной техники и сокращения числа технологических операций, уменьшения использования гербицидов и т.д.

"По нашим оценкам, экономия почвенной воды при выращивании зерновых в степном Северном Крыму при использовании no-till составляет 75 мм/год. Если подобную технологию применить хотя бы на 50% посевных площадей Крыма, составляющих примерно 700 тыс. га, то общая полученная оценка объема экономии оросительной воды на посевах степного Крыма составит 0,27 куб. км в год. Это близко к объему воды, поступившей из Северо-Крымского канала (СКК) на орошаемые поля Крыма (за исключением риса) в 2013 году (0,21-0,23 куб. км в год)", - добавил ученый.

Как отмечают в ИВП РАН, Крым - наиболее вододефицитный регион РФ: объем возобновляемых водных ресурсов на душу населения составляет, по разным оценкам, от 400 до 700 кубометров в год. Условия формирования стока могут различаться даже в пределах одного речного бассейна. Обусловленный природными особенностями дефицит водных ресурсов усугубляется неэффективностью их использования.

ИВП РАН ведет научно-исследовательские работы на Крымском полуострове. Их цель - создание информационных систем и технологий для поддержки принятия решений по противодействию угрозам водной безопасности Крыма, включая водный дефицит и наводнения. Для решения проблем мы объединили усилия профессионального сообщества Крыма и других регионов. Создан Южный филиал ИВП РАН.