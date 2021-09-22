На базе ВОЗ и ООН создали фонд по активизации борьбы с неинфекционными заболеваниями

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Целевой фонд по активизации борьбы с неинфекционными заболеваниями и улучшению психического здоровья людей создан на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Программы развития ООН. Об этом заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на встрече на площадке ООН.

"Расширение борьбы с неинфекционными заболеваниями невозможно без выделения соответствующих средств", - указал он. По словам главы ВОЗ, страны мира должны "на государственном уровне увеличить выделение средств" на предотвращение и контроль над неинфекционными заболеваниями и улучшение психического здоровья людей.

"Ключевое значение имеет также поддержка со стороны мирового сообщества, - продолжил Гебрейесус. - В связи с этим я с радостью объявляю о том, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и Программа развития ООН учредили Целевой фонд с участием многих партнеров, который будет нацелен на активизацию действий стран по борьбе с неинфекционными заболеваниями и укрепление психического здоровья людей".

"Я призываю все развитые страны поддержать этот целевой фонд", - отметил Гебрейесус. По его словам, руководство фондом будет осуществляться на уровне стран. Он будет преследовать принципы "справедливости и коллективного подхода" для борьбы с указанными проблемами.