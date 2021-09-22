Моржа-путешественника Уолли обнаружили в Исландии

ТАСС, 22 сентября. Известный в Европе морж-путешественник Уолли был обнаружен в Исландии после 22-дневного нахождения в неизвестном месте. Об этом сообщила ирландская служба спасения морских млекопитающих.

Ее сотрудники нашли моржа, находившегося в 900 км от его предыдущего местоположения в западной части ирландского графства Корк. После консультации с британскими коллегами они убедились в том, что это именно Уолли благодаря узнаваемым шрамам на его передних ластах.

Специалисты по охране животных уточнили, что морж здоров и в настоящее время направляется к родной Арктике, до которой ему осталось порядка 300 км. Они поблагодарили общественность за внимание, проявленное к животному, и подчеркнули, что необходимо также помнить об обыкновенных и длинномордых (серых) тюленях, которые в это время года особенно уязвимы, поскольку занимаются деторождением и заботой о юном потомстве.

Кроме того, сотрудники службы отметили, что многие биологические виды находятся под угрозой, масштабы которой постоянно увеличиваются из-за глобального изменения климата. Они подчеркнули, что людям нельзя делать жизнь таких животных еще труднее.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, Уолли весит 800 кг (согласно информации Большой российской энциклопедии, масса взрослого самца моржа может достигать 1,9 тонн). Ранее ему удалось проплыть около 4 тыс. км: животное замечали у берегов Испании, Франции и Великобритании.

Ирландские зоозащитники в августе соорудили для него специальный понтон, чтобы он смог отдохнуть на нем во время путешествия. Они также сообщили, что из-за своей массы морж топил одну или две лодки в каждом из портов, в котором ему удалось побывать. Зоозащитники утверждают, что к животному не стоит приближаться ближе, чем на 100 метров (на плавсредствах или без них), чтобы не потревожить млекопитающее и не чинить ему препятствий на пути в Арктику.