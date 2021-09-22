Суд вернул прокуратуре дело о смерти подозреваемого в покушении на главу МВД Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Цхинвальский горсуд в среду вернул прокуратуре дело о смерти задержанного Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева, в связи с выявленными нарушениями, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"По итогам предварительного судебного заседания судом принято решение о возвращении уголовного дела прокурору. Решение мотивировано тем, что в материалах дела выявлены нарушения, которые не могут быть устранены в ходе рассмотрения дела, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения", - сообщили в пресс-службе. Уточнено, что в обвинительном заключении не приведены должностные инструкции, в которых определены должностные обязанности, превышение которых вменяется подсудимым.

Ранее Генпрокуратура Южной Осетии возбудило уголовное дело по факту смерти Джабиева по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По подозрению в совершении преступления 29.08.2020 года задержаны 8 сотрудников криминальной милиции МВД. Третья судмедэкспертиза установила, что подозреваемый скончался в результате острой сердечной недостаточности, а не в результате нанесенных ему травм.

Машина министра Наниева была обстреляна 17 августа 2020 года в Цхинвале. Никто не пострадал. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям: покушение на жизнь госдеятеля и незаконный оборот оружия. В мае текущего года дело было направлено в суд. 28 августа в Цхинвале собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении. Президент Анатолий Бибилов отстранил от должности главу МВД на время расследования и взял расследование под контроль. В отставку ушло правительство.