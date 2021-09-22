В Псковской области установили распространителя фейков о нападениях на школы и университет

ТАСС, 22 сентября. Правоохранительные органы установили, кто распространял фейковую информацию в интернете о том, что в школу в Псковской области якобы ворвался неизвестный с пистолетом. Об этом cообщается в официальном канале регионального правительства в Telegram в среду.

"Распространителем фейков оказался 17-летний учащийся лицея. <...> Юноша рассказал правоохранителям, что он просто хотел пошутить, похайпить и не преследовал цели посеять панику", - говорится в сообщении.

Как передается в сообщении, распространяя голосовую информацию о якобы нападении на учебное заведение, молодой человек считал, что это будет "очень весело". Также отмечается, что семья подростка абсолютно нормальная, он никогда не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, не состоял на профилактических учетах. Сейчас решается вопрос о привлечении подростка и его родителей к ответственности.

Как ТАСС сообщал ранее, власти Псковской области после трагедии в Перми зафиксировали массовые вбросы в социальных сетях недостоверных сообщений о якобы готовящихся нападениях на школы региона и на ведущий вуз области - Псковский государственный университет (ПсковГУ). По данным пресс-службы, информация об угрозе учебным учреждениям распространялась по студенческим и родительским чатам на фоне пермской трагедии.