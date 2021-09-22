В Пятигорске открылась первая в крае детская школа КВН

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Детская Школа КВН, первая на Ставрополье, начала работу в Пятигорске. Ее участники научатся писать сценарии и выступать на сцене, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"Пятигорские школьники добиваются серьезных успехов в КВН, становятся победителями региональной и всероссийской Юниор-лиги. Поэтому мы с нашими партнерами приняли решение об открытии в Пятигорске первой в Ставропольском крае Школы КВН", - приводятся в сообщении слова главы города Дмитрия Ворошилова.

Он отметил, что для участников проекта запланированы встречи со спикерами - участниками и победителями региональных и телевизионных лиг Международного Союза КВН, а также мастер-классы и практика на сцене. Команды, успешно прошедшие обучение, станут участниками Фестиваля Открытой школьной Лиги КВН города Пятигорска.

"Детская школа КВН поможет нашим ребятам развить чувство юмора, разнообразить спектр внешкольных занятий и реализовать свои таланты и способности на все 100%", - добавил Ворошилов.