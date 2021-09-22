Белый дом не усиливал меры защиты здоровья Байдена из-за COVID-19 у бразильского министра

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не принимают никаких дополнительных мер по защите здоровья американского президента Джо Байдена в связи с заражением коронавирусом министра здравоохранения Бразилии Марселу Кейроги, сопровождающего президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Вопрос был задан Псаки в связи с тем, что бразильский министр ранее участвовал во встрече Болсонару с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а британский премьер затем встречался с Байденом в Белом доме.

По словам пресс-секретаря, Байден регулярно проходит тесты на коронавирус, он тестировался и на прошлой неделе. "Я могу проверить, были ли более свежие тесты за последние несколько дней", - отметила Псаки.

В то же время, по ее словам, в американской администрации действуют очень четкие инструкции относительно необходимых мер предосторожности, которые основаны на рекомендациях медицинского регулятора США. В том числе действует и четкое "определение того, что такое близкий контакт, чтобы выявить ситуацию, при которой для кого-то может существовать больший риск заразиться коронавирусом". "Основываясь на этом определении и с учетом мер предосторожности, которые были введены в действие нашей командой в ООН, мы не применяем никакие новые протоколы и не проводим новое тестирование в связи с этими инцидентами", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога заразился коронавирусом. Кейрога посещал штаб-квартиру ООН и мемориал в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, принимал участие во встрече Болсонару с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, был вместе с президентом во время перемещений по городу. Во вторник Джонсон провел переговоры в Белом доме с Байденом.