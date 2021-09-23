В Ростове-на-Дону стартует финал всероссийского конкурса "Учитель года"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Мероприятия финального этапа всероссийского конкурса "Учитель года России - 2021" начнутся в Ростовской области в четверг, сообщили на сайте регионального правительства.

Состязания продлятся до 3 октября, когда будет избрана пятерка финалистов.

Конкурс проводится ежегодно среди преподавателей общеобразовательных школ. Его задача - выявление и поощрение талантливых учителей, распространение их опыта и повышение престижа труда педагогов. Учредителями конкурса выступают Минпросвещения РФ, профсоюз работников народного образования и науки и АО "Издательский дом "Учительская газета". Оператор финала состязаний - федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования".

В прошлом году победителем конкурса стал учитель из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Финал проходил в Волгограде.