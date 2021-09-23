В Великом Новгороде пройдет форум "Дни лидеров муниципального управления"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Третий форум "Дни лидеров муниципального управления" откроется в четверг в Великом Новгороде. Мэры городов и главы муниципалитетов соберутся вместе для того, чтобы обменяться опытом и выбрать пути решения общих для регионов проблем, сообщило правительство Новгородской области.

"23-24 сентября в Великом Новгороде вновь пройдет форум "Дни лидеров муниципального управления". В этом году его ключевым партнером стал Минстрой РФ. <...> Мэры городов и главы муниципалитетов соберутся вместе для того, чтобы обменяться опытом, определить общие для всех регионов проблемы и выработать пути их решения, которые необходимо транслировать на федеральный уровень", - говорится в сообщении.

В этом году участники форума обсудят проблемы в сфере строительства жилья, создания инфраструктуры и объектов по национальным проектам, а также комплексного развития территорий, которые возникают на уровне муниципального образования или региона, но их решение возможно только на федеральном уровне. Также темой форума станет обеспечение плановых и опережающих объемов и сроков исполнения задач по реализации государственных программ и национальных проектов в условиях постоянных изменений, например, росте цен на стройматериалы.

На форуме запланировано проведение трех круглых столов представителями Минстроя на тему: "Жилищное строительство в малых городах", "Комплексное развитие территорий" и "Обеспечение плановых и опережающих объемов и сроков в задачах по реализации государственных программ и нацпроектов в условиях постоянных изменений". Центральным событием станет пленарная сессия, согласно программе форума, в ней планируют принять участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, замглавы Минэкономразвития России Сергей Галкин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

О форуме

Форум "Дни лидеров муниципального управления" - это дискуссионная площадка для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Цель форума: повышение эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти с органами местного самоуправления, выявление существующих проблем на местах, выработка решений. Основной задачей форума 2021 года станет рассмотрение проблем в сфере жилищного строительства, строительства объектов в рамках реализации национальных проектов, инфраструктурного строительства и комплексного развития территорий, возникающих на уровне муниципального образования или региона, решение которых возможно только на федеральном уровне. ТАСС выступит информационным партнером мероприятия.