Малоимущие семьи Чукотки будут получать пособие по соцконтракту

ТАСС, 23 сентября. Новый вид региональной помощи для малоимущих семей и малоимущих беременных женщин появился на Чукотке. Эти категории граждан после заключения социального контракта с органом исполнительной власти будут получать пособие в размере 50 тыс. рублей. Однако выплачивать их будут не более трех месяцев, сообщила ТАСС начальник Департамента социальной политики Чукотского АО Татьяна Горностаева.

"На Чукотке установили новый вид помощи - региональный социальный контракт. Воспользоваться им могут малоимущие семьи и малоимущие беременные женщины, не имеющие детей, срок беременности которых на момент обращения составляет не менее 180 дней. Помощь осуществляется в виде социальных услуг и предоставления единовременного социального пособия, размер которого составляет 50 тыс. рублей на семью на период действия регионального социального контракта, но не более трех месяцев", - сказала Татьяна Горностаева.

Уточняется, что, заключая соглашение с органом социальной защиты населения, малоимущий гражданин обязуется направить средства на преодоление своей трудной жизненной ситуации. Социальная помощь на основе регионального соцконтракта оказывается жителям Чукотки в рамках госпрограммы "Социальная поддержка населения Чукотского АО". В 2021 году на ее реализацию из регионального бюджета предусмотрен 1 млн рублей.