ДВФУ запустил три магистерские программы подготовки специалистов для работы на синхротроне

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) запустил три магистерские программы для подготовки специалистов, которые смогут работать на синхротроне. Первый набор на них составил 60 человек. Всего к середине 2026 года планируется подготовить около 240 специалистов, сообщил ТАСС проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак.

До конца 2026 года на острове Русский запланирован запуск уникальной научной установки класса "мегасайенс" - синхротрона "Русский источник фотонов" (РИФ), что позволит проводить исследования структуры различных объектов на высоком научном уровне.

"Первая магистерская программа - "Материаловедение и технология материалов", партнерами в ней выступают НИЦ "Курчатовский институт" (г. Москва) и Институт химии ДВО РАН, на программе обучается 25 человек. Вторая программа - "Прикладная физика", реализуется совместно с Курчатовским институтом и Институтом автоматики и процессов управления ДВО РАН. В этом году на нее набрали 20 человек. Третья программа совершенно новая - "Современные интеллектуальные и суперкомпьютерные технологии", разработана и реализуется совместно с Курчатовским институтом. На нее мы набрали 15 человек, которых будем обучать обработке и анализу больших данных, получаемых в ходе экспериментальных исследований на синхротроне", - сообщил Самардак.

Он пояснил, что при проведении экспериментальных исследований на синхротроне ученые получают большие объемы данных, терабайты в сутки. Планируется создать суперкомпьютерный вычислительный центр, для которого потребуются специалисты, способные разрабатывать алгоритмы для обработки этих данных. Кроме того, этот вычислительный центр позволит параллельно решать различные задачи, связанные с моделированием физических, биологических, химических систем. В дальнейшем планируется проводить регулярные стажировки магистрантов в НИЦ "Курчатовский институт", где они смогут получить практические навыки, поработав на реальной установке класса "мегасайенс" - Курчатовском источнике синхротронного излучения.

"Первые специалисты смогут принимать участие непосредственно в самом проекте по созданию синхротрона. Всего к концу 2026 года, когда по дорожной карте установка должна быть запущена, мы успеем подготовить четыре поколения магистрантов. Мы считали, что для обслуживания и безостановочной работы синхротрона нам будет нужно около 150 специалистов", - сообщил собеседник.

Обучение студентов планируется вести с привлечением специалистов из Курчатовского института и институтов ДВО РАН, а также с использованием современных дистанционных технологий. Выпускники магистратуры - это кадровый резерв ученых и, возможно, руководителей лабораторий, которые будут работать на новом синхротроне. Самардак отметил, что важно еще на этапе проектирования синхротрона продумать меры поддержки для молодых специалистов, чтобы после завершения обучения они остались в регионе и связали свою профессиональную деятельность с научной сферой.