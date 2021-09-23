Джонсон призвал лидеров взять на себя ответственность за борьбу с изменением климата

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировых лидеров взять на себя ответственность за решение экологических проблем, но признал, что избежать критики будущих поколений за загрязнение планеты вряд ли удастся.

"Наши внуки будут знать, что мы виновны, что мы были предупреждены, они будут знать, что это поколение вышло на сцену для того, чтобы говорить и действовать от имени потомков, но забыло свои слова, - сказал Джонсон, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - И они будут задаваться вопросом, что за людьми мы были, что оказались столь эгоистичными и недальновидными".

Отношение к экологии

Перейдя на тему палеонтологии, Джонсон сказал, что изучение окаменелых останков млекопитающих с момента их появления на Земле 178 млн лет назад показало, что в среднем каждый вид млекопитающего "существовал около 1 млн лет, прежде чем он трансформировался во что-то иное или вымирал".

В этой связи он сравнил нынешнее развитие человека с подростковым возрастом. "Мы все еще цепляемся частью нашего разума за инфантильную веру, что мир был сделан для нашего ублажения и удовольствия, и мы сочетаем этот нарциссизм с допущением нашей собственной бессмертности. Мы верим, что кто-то другой уберет тот бардак, который мы создаем, потому что кто-то всегда это делал. Мы вновь и вновь разрушаем нашу среду обитания, основываясь на индуктивных рассуждениях, что раз пока нам все это сходило с рук, то сойдет с рук снова. Мои друзья, подростковый этап в жизни человечества подходит к концу", - сказал британский премьер.

"Ежедневно, еженедельно мы наносим столь необратимый ущерб, что задолго до истечения миллиона лет мы сделаем эту прекрасную планету практически непригодной для жизни - не только для нас, но и для многих других видов", - высказал опасение Джонсон, добавив, что наша планета "не какая-то игрушка, которую нельзя сломать".

В преддверии саммита по климату

Джонсон обратил внимание, что уже в ноябре Великобритания примет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Она пройдет в шотландском Глазго и, как надеются в Лондоне, сможет "заложить основы для глобального перехода на возобновляемые источники энергии".

"Мы приближаемся к этой критически важной развилке, менее чем через два месяца, когда мы должны будем показать, что мы способны учиться и взрослеть и в конечном счете брать на себя ответственность за разрушения, которые мы вызываем, и не только нашей планеты, но и нас самих", - сказал он. "Пришло время нам прислушаться к предупреждениям ученых. Посмотрите на COVID, если вам нужен пример того, как мрачные ученые оказались правы, чтобы понять, кто мы и что мы делаем", - добавил политик.

Вернувшись к театральным аллюзиям, Джонсон процитировал афинского драматурга Софокла (496-406 до н.э.), описавшего человека словом, которое можно перевести и как "ужасен", и как "чудесен". "И он был прав. В предстоящие 40 дней мы должны выбрать, насколько чудесными мы будем", - сказал британский премьер-министр.