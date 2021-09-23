Власти Якутска к столетию ЯАССР обновят городской парк транспорта

ЯКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. В Якутии к столетию образования автономной республики в составе РСФСР закупят автобусы повышенной комфортности. Планируется приобрести 100 новых машин, дополнительно утепленных для северных условий. Они появятся на дорогах Якутска уже в 2022 году, сообщили в четверг в релизе пресс-службы мэрии.

"Обновление подвижного состава пройдет в рамках 100-летия образования ЯАССР, планируется закупка 100 автобусов среднего и большого класса. Все автобусы на компримированном природном газе. Закупка автобусов запланирована до конца 2021 года, и их поставка - до апреля 2022 года", - сказали в мэрии. Отмечено, что новые автобусы будут задействованы и на пригородных маршрутах.

Декрет об образовании Якутской АССР был подписан 27 апреля 1922 года.