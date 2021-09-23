В Приамурье направят 112 млн рублей на выплаты медработникам за участие в вакцинации

ТАСС, 23 сентября. Правительство Амурской области потратит 112 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам, которые участвуют в вакцинации от коронавируса, сообщили в четверг на официальном портале региона.

"Сейчас ежесуточно вакцинируется до 1 тыс. человек. Иммунизация организована в том числе посредством мобильных бригад, в торговых центрах и местах массового посещения, ведется работа с крупными организациями. За дополнительную нагрузку на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации, будет направлено более 112 млн рублей, из которых 56 млн рублей из федерального и 56 млн рублей из областного бюджетов", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова с совещания под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

С начала прививочной кампании в Приамурье вакцинировали более 362 тыс. человек. Запас вакцины от коронавируса в регионе составляет более 90 тыс. доз. Организовано 37 пунктов вакцинации и 95 прививочных бригад, 58 из которых - мобильные.

Ухудшение обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксировалось на протяжении всего лета. Специалисты управления Роспотребнадзора связывали это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, игнорированием термометрии на предприятиях. Всего в области выявлено 34 тыс. случаев коронавирусного заражения, 433 человека умерли.