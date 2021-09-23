В Красноярске ограничили скорость электросамокатов

КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Частные прокатчики в Красноярске ограничат скорость электросамокатов, даваемых в прокат. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД города.

"ГИБДД города совместно с администрацией Красноярска вышла на представителей бизнеса, и они пошли нам навстречу, устанавливают ограничения скорости. На всей территории города максимальная скорость - 25 км/ч, есть ограничения скорости до 20 км/ч. Это Ярыгинская набережная, остров Татышев, ряд парков, бульвар Маяковского, там оно будет действовать с 17:00 (13:00 мск) до 23:00 (19:00 мск)", - сообщил представитель ведомства. Также ограничения скорости в 15 км/час действуют на вантовом мосту, соединяющем центр Красноярска с островом Татышев, и тротуары на проспекте Мира.

По его словам, прокатчики электросамокатов будут устанавливать в приложения ограничения скорости. Представитель ведомства отметил, что если мощность электросамоката менее 250 Ватт, то он не попадает под категорию транспортного средства и скорость не регламентируется правилами дорожного движения.

По информации ГИБДД, в Красноярске действуют четыре прокатчика электросамокатов. Они эксплуатируют порядка 1,5 тыс. электросамокатов, за последний год число таких средств выросло в три раза.