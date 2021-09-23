Краснов: ежегодно в России прокуроры пресекают 300 тыс. нарушений в сфере экологии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Прокуроры каждый год пресекают в России 300 тыс. нарушений законов в сфере экологии. Об этом в четверг сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе заседания Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) СНГ, которое проходит в столице Казахстана - Нур-Султане.

"Краснов подчеркнул, что в реализации указанных задач органы прокуратуры играют ключевую роль, ежегодно пресекая около 300 тыс. нарушений", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Генпрокурор рассказал, что одной из наиболее волнующих россиян тем является состояние законности в сфере оборота отходов производства и потребления. "Надзорное сопровождение мероприятий нацпроекта "Экология" способствовало запуску в текущем году 13 объектов сортировки и переработки отходов мощностью более 1 млн тонн", - сказал Краснов.

Кроме того, он указал на системность организации надзора за соблюдением законодательства при использовании недр. Так, прокуроры пресекают факты отступления от лицензионных условий, незаконной добычи полезных ископаемых, приведены в соответствие с природоохранным законодательством более 1 300 объектов, среди которых угольные шахты, месторождения нефти, природного газа, скважины подземных вод.

Краснов подчеркнул, что решению экологических проблем уделяется самое пристальное внимание со стороны президента России, на исполнении в Генпрокуратуре находится целый ряд его поручений, среди которых соблюдение законодательства на особо охраняемых природных территориях, при добыче водных биологических ресурсов, сохранение животного мира. "Такая заинтересованность на самом высоком уровне - залог экологической безопасности настоящего и будущих поколений", - сказал Краснов.

Он также обратил внимание коллег на ярко выраженный транснациональный характер проблем экологии, предотвращение которых должно осуществляться сообща.