Приложение МЭШ вышло в финал международной премии GESS Eduсation Awards

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards в категории "Лучшее бесплатное приложение/программное обеспечение". Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Премией награждаются образовательные продукты, ресурсы, услуги, а также лучшие учебные учреждения и педагоги. На участие в конкурсе в разных номинациях было подано более 800 заявок из 59 стран. Победителей объявят в ноябре на конференции GESS Dubai.

"Мы делаем все возможное, чтобы работа с сервисами "Московской электронной школы" была удобнее для учеников, учителей и родителей, поэтому активно развиваем мобильное приложение. Сейчас им пользуется уже миллион человек", - приводятся в сообщении слова заммэра Анастасии Раковой.

Она добавила, что каждый родитель может с помощью приложения за пару минут создать уведомление об отсутствии ребенка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и о домашнем задании по предметам на завтра. Кроме того, благодаря интеграции приложения с сервисом "Москвенок" родители школьников и дошколят могут контролировать посещаемость ребенка, узнавать состав блюд в меню детей и многое другое.

Проект "Московская электронная школа" совместно разработан департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий столицы в 2016 году. Сейчас количество пользователей сервисов МЭШ составляет более 2,8 млн человек.

"Важно, чтобы доступ к сервисам МЭШ москвичи могли получить в любое время и с любого устройства, поэтому было создано мобильное приложение "Дневник МЭШ". Благодаря ему учебные материалы школьной программы, расписание и оценки всегда находятся под рукой. Только в этом месяце приложением воспользовались свыше 850 тыс. уникальных пользователей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.