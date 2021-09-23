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Посол в Москве: запрет на наем в посольство США граждан РФ ухудшил отношения двух стран

Джон Салливан заявил, что в посольстве сталкиваются с острой нехваткой персонала

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Запрет на наем граждан России в посольство США привел к деградации отношений Москвы и Вашингтона по нескольким направлениям. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан в четверг на 21-й ежегодной деловой и инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в России.

"Чтобы выдавать визы, нам нужны люди, которые бы эти услуги оказывали. С учетом ограничений, которые были наложены на нашу работу со стороны правительства РФ этой весной на привлечение к работе местных граждан и [граждан] из других государств, мы просто не имеем сотрудников, которые могли бы оказывать услуги не только американским гражданам", - сказал Салливан.

"Мы сталкиваемся с острой нехваткой персонала. Такого рода запрещение привело к ухудшению российско-американских отношений и в других областях нашего дипломатического взаимодействия", - отметил он.

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