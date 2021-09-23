В челябинском зоопарке изымут часть птиц из-за вспышки птичьего гриппа

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Несколько птиц пало от высокопатогенного птичьего гриппа на территории зоопарка в Челябинске. В учреждении установлен карантин, всех птиц с одной из экспозиций изымут, говорится в распоряжении правительства Челябинской области, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях ликвидации эпизоотического очага по высокопатогенному гриппу птиц, предупреждения дальнейшего распространения заболевания <…> изъять все виды птицы <…> на территории экспозиции "Доисторические и современные рептилии и птицы", принадлежащей учреждению культуры "Зоопарк", расположенному в Центральном районе города Челябинска", - сказано в распоряжении.

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области пояснили ТАСС, что ранее на территории учреждения был зафиксирован факт гибели нескольких животных от птичьего гриппа. За изъятых питомцев учреждение получит компенсацию из бюджета региона.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.