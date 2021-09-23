В Свердловской области дети будут проходить медосмотр в школе для возвращения с карантина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил изменить правила возвращения школьников с карантина. Теперь детям не нужно будет проходить медосмотр в поликлиниках, врачи будут в определенный день приходить к ним в школы, сообщил глава региона на своей странице в Instagram.

"Считаю, что школьникам не нужно ехать в поликлинику, простаивать там часами, хватать инфекции. Можно упростить процесс. Школа должна сообщить врачам данные о количестве карантинных классов и назвать дату возвращения детей. В этот день в школу придет врач из больницы, всех осмотрит и выдаст справки. Также будет и в детских садах", - написал Куйвашев.

Как уточнил губернатор, в больницах образовались очереди за справкой, необходимой для возвращения класса или группы детского сада с карантина. Куйвашев поручил министерству образования и министерству здравоохранения региона разобраться в ситуации и уведомить все учреждения о новом порядке прохождения медосмотра школьниками.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 22 сентября сообщил, что в регионе на карантин из-за ковида и сезонных ОРВИ отправлено порядка 2% школьников.