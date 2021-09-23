Доступность спортивной инфраструктуры для жителей Приморья оценят с помощью Big Data

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Компания МТС и Агентство проектного управления Приморского края на основе анализа Big Data оценят спортивную активность жителей края и доступность необходимой инфраструктуры. Это поможет разработать эффективную стратегию популяризации здорового образа жизни и запланировать строительство спортивных объектов с учетом их реальной загруженности и потребностей населения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"МТС на основе обезличенных данных проанализирует, насколько регулярно занимаются спортом люди разных возрастов и оценит нагрузку на спорткомплексы в зависимости от сезона и времени дня. Компания также определит, откуда приезжают на занятия приморцы, чтобы понять, в каких районах города не хватает объектов спортивной инфраструктуры. Проект реализуется в рамках стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

На первом этапе исследования компания изучает две локации во Владивостоке: стадион "Строитель" и спортивные комплексы в районе озера Чан, затем проект будет масштабирован на весь Приморский край. Как отметил заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко, слова которого привели в пресс-службе, у властей есть данные по посещаемости муниципальных и краевых объектов, но нет информации о том, насколько активно население пользуется услугами коммерческих компаний в сфере спорта, посещает открытые спортивные сооружения.

"Такую информацию можно получить только из обезличенных больших данных, предоставляемых сотовыми операторами и банками. Партнерство с МТС позволит нам создать "тепловую карту" используемых спортивных объектов во Владивостоке. Планируется провести такую работу на всей территории края. Достоверные данные позволят выработать грамотные решения в сфере спорта и отслеживать их эффективность", - сказал Стецко.