Онлайн-избиратели в Москве перевели на благотворительность 22 млн рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Около 22 млн рублей перевели на благотворительность онлайн-избиратели на выборах депутатов Госдумы в Москве, выиграв сертификаты в акции программы "Миллион призов". Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Участники электронного голосования, выигравшие в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", перечислили около 22 млн рублей на благотворительность. Об этом сообщила пресс-служба Московской торгово-промышленной палаты, при поддержке которой была организована программа", - говорится в публикации.

Кроме того, руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко добавил, что за все время проведения программы "Миллион призов", начиная с июля 2020 года, участники всех четырех акций перевели на благотворительность в фонды-партнеры почти 62 млн рублей.

"Самый популярный фонд у москвичей - "Справедливая помощь Доктора Лизы". Ему перевели более 10 млн рублей. На втором и третьем местах благотворительные фонды помощи бездомным животным "Котодетки" и "Ника". Они получили от победителей 8,7 млн рублей и 4 млн рублей соответственно.

Розыгрыш программы "Миллион призов" среди участников электронного голосования предложили провести представители бизнес-сообщества и Московской торгово-промышленной палаты. К акции присоединились известные торговые сети, рестораны, бары, кафе, застройщики и автопроизводители, а также 50 благотворительных фондов, которые помогают бездомным, многодетным семьям, больным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, бродячим животным, а также содействуют культурным проектам.

"В рамках акции "Миллион призов" разыграна 21 квартира и 100 легковых автомобилей, а также 250 тыс. призов номиналом 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю)", - напоминается на сайте.