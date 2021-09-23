В Югре коечный фонд для больных COVID-19 увеличили почти на 12% за две недели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с 9 сентября увеличили коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией почти на 12%, до 1 305 коек. Стационарное лечение проходят более 1 тыс. человек, сообщили ТАСС в четверг в департаменте здравоохранения Югры.

На 9 сентября в Югре было развернуто 1 166 специализированных коек в 12 инфекционных госпиталях, из них заняты 839.

"Для лечения больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по состоянию на 23 сентября в Югре развернуто 1 305 специализированных коек в 12 инфекционных госпиталях Югры. Стационарное лечение проходят 1 043 пациента", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре с 9 сентября по 23 сентября растет число выявленных за сутки случаев коронавируса. Если 9 сентября их количество за минувший день составило 145, то на 23 сентября - 162. "С начала прививочной кампании против COVID-19 первым компонентом вакцинировано 563,2 тыс. человек (74,5% от плана в 60% вакцинации взрослого населения - прим. ТАСС), вторым компонентом - 529 тыс. человек. На сегодняшний день вакциной обеспечены все медицинские организации округа, общий запас вакцины составляет более 170 тыс. доз, в том числе 582 дозы вакцины "КовиВак", - добавил собеседник.

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидемической ситуации, число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 23 сентября общее количество заразившихся в регионе превысило 73,9 тыс., выздоровели 70,4 тыс. человек, умерли 1 092 пациента.