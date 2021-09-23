ВЦИОМ: каждый третий россиянин тратит на социальные сети более трех часов в день

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Почти каждый третий россиянин (29%) тратит на социальные сети и мессенджеры более трех часов в день, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Среди российской аудитории социальных сетей и мессенджеров почти каждый третий (29%) тратит на них более трех часов в день (72% среди 18-24-летних), 16% - от двух до трех часов, 25% - один-два часа в день, 19% - полчаса, а 9% - менее получаса", - говорится в сообщении.

Главным источником новостей о событиях в России у опрошенных является телевидение (42%), вторым по значимости источником стал интернет (социальные сети, блоги и новостные, аналитические, официальные сайты, 41% респондентов). Наименее востребованными источниками информации у российской аудитории являются разговоры с людьми (5%), мессенджеры (4%), радио (2%), газеты (1%).

Согласно исследованию, самыми популярными в РФ социальными сетями и мессенджерами являются WhatsApp (83%), YouTube (75%), "ВКонтакте" (61%), Instagram (53%) и Telegram (42%). Те же соцсети и мессенджеры имеют наибольшую ежедневную аудиторию: WhatsApp - 63%, YouTube - 39%, Instagram - 33%, "ВКонтакте" - 30% и Telegram - 22%. Реже всего респонденты пользуются Viber (20% пользуются ежедневно), "Одноклассники" (13%), TikTok (13%), Facebook (5%) и Twitter (3%). Среди российской аудитории социальных сетей и мессенджеров наибольший интерес вызывают материалы, связанные с событиями в стране и мире (49%), политикой (42%), образованием и саморазвитием (39%), юмором (37%), едой и рецептами (36%).

Выбирая между российским и зарубежным программным обеспечением, менее половины (40%) опрошенных предпочли бы отечественные программы и приложения, 18% скорее выбрали бы зарубежное ПО, а 35% не имеют предпочтений в этом вопросе. При этом большинство (77%) респондентов считают, что отечественные программы могут составить конкуренцию зарубежным аналогам.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.